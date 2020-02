Junior Kabananga volgt Anderlecht en Cercle Brugge nog steeds op de voet: "Triest voor de fans"

De 30-jarige spits speelt sinds afgelopen zomer voor Qatar Sports Club. Ondanks de afstand en de jetlag kijkt de Congolees naar wedstrijden van zijn oude clubs Anderlecht en Cercle Brugge.

Junior Kabananga speelde in het verleden voor Anderlecht en Cercle Burgge. Hij volgt beide clubs nog steeds op de voet. In een interview bij Walfoot legt hij uit dat hij het jammer vindt voor de supporters wat er nu aan het gebeuren is.

"Ik heb het grootste respect voor Anderlecht. Deze club bood me mijn eerste profcontract aan en is ook mijn eerste avontuur in het buitenland. Als ik in België ben, ga ik automatisch naar het stadion om een wedstrijd te bekijken", zei de Congolese international, die 22 wedstrijden en vier doelpunten op zijn naam heeft.

Hij heeft het ook over de huidige situatie van de club. "Ik ben verdrietig voor Anderlecht en hun fans. Ze weten nog niet of ze in play-off 1 geraken of niet. Er is veel veranderd sinds ik ben vertrokken. Iedereen was bang voor de club. Nu is het een team als alle andere, en dat doet pijn. Geen Champions League en geen titel, dus laten we onze vingers gekruist houden dat het binnenkort weer zal gebeuren," zei de ex-speler van Anderlecht.

Cercle Brugge, dicht bij 1B, heeft een nog slechter seizoen dan Anderlecht. "Een club die me ook veel heeft gegeven. Ik heb ook hun wedstrijden gezien. Ze werden getroffen door pech tegen Antwerp en Eupen. De overwinning tegen Mechelen zal hen weer wat vertrouwen geven, ook al is het nog steeds moeilijk voor de club. Het is ook een trieste situatie voor de fans. Ik hoop met heel mijn hart dat het ze lukt om in 1A te blijven", besluit Junior Kabananga.