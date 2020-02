Makelaars ook niet blij met advies expertencommissie: "Waarom zouden wij moeten betalen?"

Het expertencommissie heeft een op z'n zachtst uitgedrukt 'commotievol' dossier ingeleverd wat betreft de bijdragen op RSZ. Niemand lijkt er gelukkig mee, ook de makelaars niet.

Het rapport stipuleert immers dat de makelaars direct en indirect voor zo'n 3,2 miljoen euro aan extra bijdragen voor de sociale zekerheid moeten instaan. "Maar de Belgian Federation of Football Agents begrijpt niet waarom makelaars zouden moeten betalen voor de RSZ-bijdragen van de clubs en de spelers", aldus Jesse De Preter in HLN. "Terwijl makelaars zelf geen enkel belastingsvoordeel hebben. Zou het niet nuttiger zijn als iedereen instond voor zijn eigen belastingen?"

Maar De Preter is wel blij met wat de expertencommissie schrijft over de controle van niet enkel de makelaars, maar ook van de clubs en hun geldstromen. "De experts bewijzen wat wij al lang zeggen. Dat het Clearing House een mooie vooruitgang is. Maar ook dat er onafhankelijke controle moet zijn. Dat kunnen we alleen maar toejuichen."