Albert ziet redenen waarom Rezaei nu wel aan de lopende band scoort: "Fit is hij bij de beste spitsen van België"

Toch wel vreemd... Na een jaar van helemaal niks bij Club Brugge scoort Kaveh Rezaei de ene na de andere belangrijke goal bij Charleroi. Elf al intussen. Philippe Albert weet waar de verschillen liggen...

Albert is niet verwonderd over de vorm van de Iraniër. Hij had er wel meer van verwacht bij Club Brugge. "Als hij honderd procent fit is, reken ik hem tot de beste spitsen in België. Toen hij naar Brugge trok, dacht ik dat Wesley en hij samen dertig à veertig goals konden maken, maar dat was niet het geval, mede omdat Rezaei lang geblesseerd was", vertelt hij in HLN.

Bij Charleroi is de druk ook minder én het is nog meer familieclub dan Brugge. "Een of twee matchen rateren is niet problematisch. Rezaei kwam bij Club ook met een prijskaartje van 5 miljoen euro aan. Dat kan mentaal wegen. Maar het voornaamste is dat Rezaei ruimte nodig heeft om zich uit te drukken. De snelle tegenaanval van Charleroi ligt hem. Club speelt meestal op de helft van de tegenstander. Dan moet je technisch erboven uitsteken."