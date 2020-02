Wat is de rol van Laszlo Bölöni in het succes van Antwerp? De bescheiden Roemeen legt uit

Na Francky Dury is Laszlo Bölöni de langst zittende trainer in de Jupiler Pro League. Na de promotie onder Wim De Decker in 2017 nam hij het roer over en het ging alleen maar bergop bij Antwerp.

Dit seizoen kwam hij even onder vuur te liggen na een moeilijke periode, maar na een zege tegen Club Brugge en een zeer sterke reeks die daarop volgde is dat al lang weer vergeten. Laszlo Bölöni heeft zeker zijn aandeel in het huidige succes van de Great Old, maar daar blijft hij altijd zeer bescheiden over.

"Ik ben iemand die in staat is om het maximale te eisen van zijn groep en ik kan ervoor zorgen dat de mentale ingesteldheid van de jongens overeenkomt met de Antwerpse ingesteldheid", legde de Roemeense trainer uit.

Doorzettingsvermogen

"Alles wat ik bereikt heb in het leven , of het nu over voetbal, studies of familie gaat, is er gekomen door hard werk, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. Die dingen probeer ik mee te nemen in de kleedkamer, maar ik zeg niet dat ik daarmee alle problemen kan oplossen", ging Bölöni verder.

Maar dat hij liever niet te veel pluimen op zijn eigen hoed zet liet hij al snel merken. "Het succes komt er natuurlijk ook door de know-how van de bestuurders en de technische staf, het enthousiasme rond de ploeg en door de fantastische supporters", besloot hij.