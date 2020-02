Anderlecht neemt afscheid van 'man met hart voor de club': "Zo'n speler is van goudwaarde"

Na zeven jaar komt er een einde aan het verhaal van Andy Najar bij Anderlecht. Hij is op weg naar Los Angeles FC voor een testperiode. Als hij zich daar kan bewijzen sluit hij de deuren van Neerpede. Een periode die getekend werd door allerhande blessures.

Najar was altijd een meerwaarde als hij kon spelen, maar die momenten waren schaars. Nochtans... "Ik vergeleek hem in het begin altijd met een judoka. Hij viel nooit verkeerd. Ik dacht dat hij nooit geblesseerd zou raken, maar kijk... Na zijn eerste blessure is hij iets te vroeg teruggekeerd en is hij hervallen. Op die manier belandde hij in een vicieuze cirkel", klinkt het bij Besnik Hasi in HLN.

Velen zagen Anderlecht enkel als tussenstap voor hem. Maar een transfer naar Sevilla viel in het water en later liet hij zelfs het logo van Anderlecht op zijn arm tatoeëren. "Zo'n speler is van goudwaarde voor een club", vindt Hasi. "Hij had een hart voor Anderlecht en dat straalde hij ook uit."