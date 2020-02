Belhocine geniet en heeft lof: "Dat hij iets kon bijbrengen, wist ik al hoor"

Hadden we u voor het seizoen gezegd dat Charleroi op dit moment derde zou staan en al 47 punten zou hebben, zou u ons geloofd hebben? Nee, zelfs Karim Belhocine had dit niet verwacht. Al heeft hij er wel grote verdienste aan.

Tegen KV Mechelen was het niet swingend, wel efficiënt. Van de vier schoten binnen het kader, gingen er twee binnen. "Het was een moeilijke match, er waren niet veel kansen. KV Mechelen is (wikt zijn woorden) evenwichtig aan ons. Maar wij hebben gereageerd als groep. Ik zag dat mijn spelers het echt wilden. Daarvoor moet ik hen feliciteren."

Wat Belhocine ook siert: hij maakt zijn spelers beter. Hij had na de match ook lof voor twee van hen. "Shamar Nicholson is heel goed ingekomen. Hij bracht présence, kracht en snelheid. Hij heeft op geen inspanning gekeken en werd daarvoor beloond met een doelpunt. En Kayembe? Die bevestigt dat hij iets kan bijbrengen aan de ploeg. Maar dat wist ik al, want ik zie hem elke dag op training. Hij ademt voetbal en ik ben blij dat hij zich bij ons kan herlanceren."