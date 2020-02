Mignolet na brilscore tegen Standard: "Logisch dat hun organisatie goed stond: Preud'homme had twaalf dagen om deze wedstrijden voor te bereiden"

Standard en Club Brugge speelden woensdagavond 0-0 gelijk. Simon Mignolet kon achteraf best leven met de uitslag.

“Op dit veld was het sowieso moeilijk om ons spel over de grond te spelen", vertelde Mignolet achteraf. "De intensiteit lag ook enorm hoog.”

“Michel Preud’homme had twaalf dagen tijd om deze wedstrijd voor te bereiden. Dan weet je dat hun organisatie uitstekend zal staan. Toch vonden we in de eerste helft de ruimte om kansen te creëren.”

“We hadden eigenlijk op voorsprong moeten komen voor de pauze: dan zou het een pak eenvoudiger zijn geworden voor ons. Anderzijds is een punt op Standard ook gewoon een goed resultaat."

"De afgelopen thuiswedstrijden scoorden ze nog in de laatste minuten. We mochten dus niet paniekeren toen ze de druk opvoerden in de slotfase.”