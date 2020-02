Charleroi wordt te duchten tegenstander voor top zes: "We willen geen figurant zijn, we willen meespelen voor Europa"

Ze weten het ook wel bij Charleroi hoor: het is binnen. De Carolo's spelen mee voor de grote bedragen met de rest van de top zes. Met 13 punten voorsprong op de nummer 7 kan er niets meer mislopen.

De vreugdetaferelen achteraf spraken boekdelen. Charleroi staat weer tussen de elite. 47 punten na 25 speeldagen. Dat is net geen tweederde van de punten. Daarmee kan je als Charleroi zijnde trots uitpakken. "Het is nog niet officieel, maar er kan inderdaad nog maar weinig mislopen", grijnsde Massimo Bruno.

De aanvaller had net zelf de beslissing geforceerd tegen KV Mechelen met een sublieme pass. "Morioka gaf de bal perfect mee en ik zag instinctief dat Fall naar de tweede paal ging lopen. Ik gaf hem zo hard mogelijk door de benen van de verdediger en hij kwam goed aan hé", knipoogde hij.

En nu? Nog vijf matchen genieten? "Helemaal niet. We spelen elke match om te winnen. Trouwens, het zijn allemaal grote matchen nog: Antwerp, Club Brugge, Standard, Gent. Een voorsmaakje op play-off 1. We willen geen figurant zijn, we willen meespelen voor Europa."