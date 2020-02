Peter Croonen laat zich uit over mediarechten: "Het zal nu enorm complex worden"

Er is een akkoord bereikt over de mediarechten. Tweederdemeerderheid was tevreden over het bod van 103 miljoen van Eleven Sports. AA Gent was het daar echter niet mee eens. Antwerp is dan weer niet tevreden over de verdeelsleutel.

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, vindt het jammer, want ze hebben toch een historisch resultaat bereikt. "We zijn boven de kaap van de 100 miljoen gegaan en we hebben ook vrouwenvoetbal in de deal kunnen betrekken. Ik ben wel teleurgesteld dat we dit historische moment niet met 24 clubs kunnen ervaren", staat te lezen bij Sporza. Nu is er, door het wegvallen van AA Gent en Antwerp, heel wat onzekerheid en vooral voor de "kleinere" club is het een probleem. "Ze weten nu niet welk budget ze kunnen uitschrijven met het oog op hun licentie." Croonen beseft dat het nu complex zal worden. "We kunnen de rechten momenteel niet collectief toekennen, dus het wordt complex. We zullen er alles aan doen om er toch nog uit te geraken", aldus de voorzitter van de Pro league.