Youth League-avontuur is voorbij voor Club Brugge-youngsters na penaltydebacle bij Franse landskampioen

Het Youth League-avontuur van Club Brugge is voorbij. De jonge West-Vlamingen gingen vanavond na strafschoppen onderuit bij Stade Rennes.

Club Brugge moet deze lente dan wel tevreden zijn met de Europa League, maar de youngsters van blauw-zwart kregen via de play-offronde wél nog de kans om verder te bekeren in de Youth League.

De jonge West-Vlamingen kwamen al snel op achterstand tegen de Franse landskampioen, maar waren eigenlijk de volledige wedstrijd de evenknie. Uiteindelijk moesten strafschoppen uitsluitsel brengen.

Geen volgende ronde voor onze beloften. Ze gingen met 5-4 onderuit in de strafschoppen. 😞 Met opgeheven hoofd terug huiswaarts! #RenClu #UYL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 12, 2020

Het is Stade Rennes die naar de volgende ronde mag in de Youth League. Voor Club Brugge eindigt het in Frankrijk.