Lukas Van Eenoo na driepunter tegen Lokeren: "Als Abrahams en Brüls op de afspraak zijn, spelen we goed voetbal"

Westerlo was op weg naar een vlotte zege tegen Lokeren, maar een laat doelpunt van Beridze zorgde alsnog voor een spannende slotfase. Westerlo trok het over de streep en komt naast OHL, Beerschot en Virton aan de leiding in de tweede periode.

"Onze eerst helft was heel goed, jammer dat we niet doorgeduwd hebben na de 3-1. Dan valt die 3-2 nog en dan wordt het nog bibberen. Ach, de drie punten zijn binnen, het kan niet altijd met mooi voetbal zijn", vertelt een breed glimlachende Lukas Van Eenoo, die een zeer verdienstelijke partij speelde op het Westelse middenveld.

Door de overwinning maakt Westerlo een reuzensprong in het klassement, van plaats 6 naar 1. "Zoiets kan enkel in 1B. Het is enorm spannend. Het is goed dat we weer mee zijn in die tweede periode. We zullen er alles aan doen om er nu ook te blijven."

"Ook de volgende drie partijen zullen weer zwaar zijn. We kunnen tegen elke ploeg verliezen, maar ook winnen. Maar als Chistian (Brüls) en Kurt (Abrahams) op de afspraak zijn, spelen we goed voetbal. Dat hebben we vandaag, voornamelijk in de eerste helft, nogmaals kunnen zien", besluit Van Eenoo.