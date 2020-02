Bijzonder veel wantrouwen onder de clubs tegen Standard en Club in verband met tv-rechten: "Paranoia" vs "Kijken wat we juridisch kunnen doen"

Aernout Van Lindt

Vandaag 09:05





Terwijl Standard en Club Brugge tegen elkaar de topper van speeldag 25 betwisten, was er naast het veld vooral veel te doen over het debacle rond de tv-rechten. Dat Standard en Club Brugge beiden voor stemden op de tender die Eleven Sports naar voren bracht? Dat is volgens andere clubs heel bijzonder en vreemd, omdat beide ploegen ook door Proximus of Telenet worden gesponsord en die operatoren ook een bod deden. Voorakkoord? En dus denken andere clubs (Anderlecht, Gent, Zulte Waregem en KV Mechelen op kop) dat Club en Standard een voorakkoord zouden hebben gemaakt met Eleven Sports. "Zeker weten, we kijken wat we juridisch kunnen doen", aldus een van de clubs tegen Het Nieuwsblad. Bij Club Brugge of Standard was het antwoord daarop dan weer kristalhelder: "Paranoia." Ondertussen gaat het gekissebis rustig verder en heeft de Pro League dus nog werk om alle plooien glad te strijken de komende uren, dagen of weken.



