Hebben KAA Gent en Antwerp een probleem om in competitie te blijven? "Pro League wil het hard spelen en eisen stellen"

Eleven Sports heeft voor 103 miljoen euro de tv-rechten voor de komende vijf seizoenen weten binnen te halen. Maar er is onenigheid over de verdeling tussen de clubs. Hoe dat zal aflopen? Dat is nog erg onduidelijk.

In de geruchtenmolen doemde een absoluut doemscenario op, waarbij KAA Gent en Antwerp - twee clubs die het voorlopig oneens zijn met de verdeelsleutel en mogelijk zélf hun tv-rechten willen verkopen - uit competitie zouden kunnen worden genomen.

Eisen stellen

Dat is niet zo simpel en zal ook niet zo snel gebeuren. In principe staat het teams vrij om de rechten op hun thuiswedstrijden individueel te verkopen en daar is ook niet echt iets tegen te beginnen als ze die verkocht krijgen aan pakweg Telenet.

Zomaar de teams uit de Pro League zetten is dus ook niet mogelijk. Maar: de Pro League wil het hard spelen. Dat is toch alvast wat CEO Pierre François liet uitschijnen in Het Laatste Nieuws: "We zullen niet gewoon onderhandelen, we zullen eisen stellen."