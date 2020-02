Duidelijke boodschap Lokeren-fans aan adres van De Vries en co: "Hoe gaan jullie het vertrouwen herwinnen?"

Net voor de aftrap ontrolde de meegereisde Lokeren-fans een groot spandoek, waarin ze hun ongenoegen uitten met de huidige gang van zaken van de clubleiding.

"Bestuur, onze vraag is duidelijk: hoe gaan jullie het vertrouwen herwinnen?", is de niet mis te verstane boodschap. Het geduld van de Lokeren-supporters is dit seizoen al danig op de proef gesteld, maar lijkt nu toch stilaan op te zijn.

Woensdagmiddag nog communiceerde de club nog dat er een 'constructieve Raad van Bestuur' was geweest en dat er intensief verder gewerkt blijft worden naar een structurele oplossing voor de club.

Vage woorden, die de fans dit seizoen al te vaak hebben moeten aanhoren. Zij willen duidelijkheid, en snel, nu het ook op sportief vlak niet goed gaat met de club.