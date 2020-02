OFFICIEEL: Anderlecht geraakt alsnog overbodige pion kwijt

Eén van de hoofdtaken van afgelopen wintermercato van sportief directeur Michael Verschueren was het uitdunnen van de paars-witte spelerskern. Er kwam echter niet voor alle overbodige spelers een oplossing uit de bus.

Kenny Saief is sinds het vertrek van Vanhaezebrouck bij Anderlecht op het achterplan geraakt bij paars-wit. Verschueren geraakte de Israëlische Amerikaan niet kwijt niet januari, maar heeft alsnog een oplossing gevonden voor de overbodige flankspeler.

Saif trekt op huurbasis naar het Poolse Lechia Gdansk. Dat is de huidige nummer zeven in de ekstraklasa, de hoogste competitie betaald voetbal in Polen waar Legia Warschauw de laatste jaren de plak zwaait.