'Anderlecht moet zwaar in buidel tasten voor zomertransfer en wil heronderhandelen'

Het begon eerder aarzelend voor hem bij RSC Anderlecht, maar ondertussen is hij een bijzonder belangrijke pion aan het worden in het raderwerk. Gaat dat ook zijn gevolgen hebben?

Derrick Luckassen is ondertussen helemaal aan de oppervlakte gekomen bij RSC Anderlecht en sinds hij in de basis verscheen tegen Club Brugge half september speelde hij alle wedstrijden op eentje tegen STVV na mee.

Steevast maakte hij ook de 90 minuten rond, waardoor hij een van de steunpilaren is achterin die het match na match weet vol te houden. In de Beker van België tegen Moeskroen scoorde hij zijn voorlopig enige doelpunt voor paars-wit.

Vijf miljoen euro

De huurling van PSV verzamelde alles samen al 1800 speelminuten in de Belgische competitie en Beker. Rest de vraag stilaan: waar ligt zijn toekomst? Normaal gezien keert hij aankomende zomer terug naar de Lampenclub.

Maar: er is ook een (dure) aankoopoptie in zijn huurcontract vervat. Of paars-wit meer dan vijf miljoen euro zal willen neertellen voor de 24-jarige polyvalente verdediger? Dat is de vraag, maar volgens Het Nieuwsblad wil men de situatie eventueel wel heronderhandelen. Bij PSV is hij nog tot 2022 onder contract.