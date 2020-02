Waarom de Pro League Eleven Sports boven Telenet en Proximus verkoos

De komende vijf jaar zijn de televisie- en mediarechten in handen van de Britse zender Eleven Sports. De Pro League verkoos hun bod boven dat van Proximus en Telenet, de huidige aanbieders.

Eleven bood niet alleen meer dan de concurrentie. Volgens Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, was er ook nog een andere reden waarom de Britse zender met het contract aan de haal ging.

"Je zal er niet alleen wedstrijden zien, je krijgt er ook een kijk achter de schermen. Die kijk kan door Eleven voor de clubs gemaakt worden", verduidelijkte Croonen bij Sporza. Meer dan alleen maar wedstrijden dus.

"Op die manier biedt Eleven een andere benadering en aanpak dan vandaag het geval is. Naast het puur sportieve willen we onze mediawaarde ook elders tonen. Al was het maar om zieltjes te winnen voor ons voetbal", besloot hij.