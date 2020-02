Doelman Didillon reageert na Antwerp - Genk en ziet veel werkpunten richting clash met Standard

Thomas Didillon speelde een goede wedstrijd met Genk op bezoek bij Antwerp. Hij zag wel een en ander verkeerd lopen voor zijn team.

Didillon wist met enkel goede reddingen voor een punt te zorgen op bezoek bij Antwerp, waardoor Genk een goede zaak deed in de strijd om play-off 1.

Correcties

"We hebben goed verdedigd en daarop moeten we verder bouwen", aldus de doelman in een reactie achteraf.

"We willen naar play-off 1 en moeten daarvoor goede wedstrijden elkaar laten opvolgen. Onze eerste helft was niet goed en we hebben dus nog heel wat te corrigeren."