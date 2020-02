🎥 Van den Bergh scoort tegen Beerschot absoluut pareltje dat wereld mag rondgaan: "Mag topschutter worden"

Het shirt van Beerschot draagt hij niet meer, maar Jan Van den Bergh heeft nog altijd een speciale band met het Kiel. Dat uitgerekend hij vrijdagavond zo moest scoren. Als zijn doelpunt in een andere competitie viel, zou het wellicht rondgaan in talloze sportoverzichten wereldwijd.

De sublieme retro van Van den Bergh vloog enig mooi de rechterhoek in. Zelfs Mike Vanhamel had er geen antwoord op. "Het was een mooie goal van Van den Bergh. Ik had liever gehad dat hij 'm over doel zou schieten", is de doelman van Beerschot eerlijk. "Maar hij trapt 'm schitterend binnen. Hij is een speler die ook in 1A zeker zijn plek heeft."

Hernan Losada had weinig moeite om Van den Bergh die prachtgoal te zien maken, aangezien het toch geen invloed had op het uiteindelijke resultaat. "Als Jan elke wedstrijd scoort en wij winnen telkens, dan mag hij van mij topschutter worden", klinkt het.

De auteur van de 2-1 verdiende het uiteraard om ook zelf aan het woord te komen. "Het is leuk dat ik hier heb kunnen scoren. Dat doet altijd deugd. Het is mooi voor mij persoonlijk. Met een omhaal scoren was mij nog niet eerder gelukt. Ik had op voorhand niet gedacht zo'n doelpunt te kunnen maken. Jammer dat het naar rendement toe niets oplevert en we moeten vertrekken zonder de drie punten", besluit de huidig OHL-speler.