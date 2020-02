Martinez klaar om Fellaini weer met open armen te ontvangen, als coronavirus geen roet in het eten gooit

Eigenlijk is Marouane Fellaini al bijna een jaar geleden gestopt als international, maar recentelijk gaf de middenvelder toch aan open te staan voor een terugkeer bij de Rode Duivels. Dat stemt Roberto Martinez alvast goedgezind.

Op een bijeenkomst van bedrijfsleiders werd de bondscoach toch ook even gevraagd naar de kwestie-Fellaini. "Hij beschikt over een uniek profiel", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Ik wil als coach zoveel mogelijk profielen in mijn selectie. Op het WK is nog gebleken hoe belangrijk Fellaini kan zijn. Hij is moeilijk te vervangen."

Eeuwigheid

Mogelijk maakt Martinez dus voor Fellaini een uitzondering en neemt hij hem mee naar het EK, hoewel de ex-speler van Man United in de voorronde niet in actie kwam. "Het EK is pas over vier maanden. Dat is een eeuwigheid in het voetbal. Maar ik sta open voor een terugkeer en Marouane ook."

Fellaini voetbalt nog altijd bij Shandon Luneng in China, het land dat momenteel in de ban is van het coronavirus. "Ik stel vast dat hij in China nog steeds een hoog niveau haalt. We zullen eerst zien hoe het afloopt met het coronavirus."