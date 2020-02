Paul Gheysens reageert op het niet goedkeuren van tv-contract: "Wij stéllen ons solidair op"

Door net als AA Gent niet mee te stappen in het televisiecontract met Eleven Sports plaatste Antwerp een gewaagde zet. Paul Gheysens blijft alleszins voet bij stuk houden en wil dat zijn club waardering krijgt voor datgene dat het bijbrengt.

Nochtans zou het kunnen geïnterpreteerd worden als een gebrek aan solidariteit. "Wij stéllen ons solidair op.", onderstreept Gheysens in HLN. "Kijk maar wat we bijbrengen tot onze competitie: Antwerp zorgt voor zeer veel kijkers op televisie, ons stadion is altijd uitverkocht, en we bouwen letterlijk aan de toekomst. De tribune is binnenkort klaar, daara volgt de Academie."

Het gaat om waardering

Voor deze verwezenlijkingen wil Antwerp eerlijk vergoed worden. "We krijgen van alle klanten lof voor de manier waarop we de club managen en de snelheid waarmee we alles realiseren. 't Zou toch solidair zijn van de rest mochten we hiervan de resultaten kunnen zien in het televisiecontract. Het gaat om waardering. De vraag is heel simpel: 'Wat ben je waard?'"

Wie Antwerp denkt op deze manier klein te houden, zal wel van een kale reis thuiskomen, meent Gheysens. "Ik vind het jammer dat Antwerp door bepaalde clubs als een concurrent beschouwd wordt. Ik ga nooit ophouden met investeren. De supporters en deze stad verdienen dat."