Hoe Romelu Lukaku sneltrein Jérémy Doku bij Anderlecht hield...

'The next big thing?' Frank Vercauteren wil het liever niet horen, maar Jérémy Doku trekt wel de aandacht naar zich toe. De tiener dreigde een tijd geleden Anderlecht te verlaten, maar hijzelf wou niet weg.

Doku werd een tijdje gelinkt aan Liverpool toen Herman Van Holsbeeck Lazar Markovic ging halen. De ouders van de sneltrein waren overtuigd door het project van de Reds, maar Doku had zelf ook nog iets te zeggen.

"Van Holsbeeck was overtuigd dat hij Jérémy bijna gratis zou verliezen aan Liverpool en wou er het maximale uithalen: Markovic, dus. Maar Anderlecht deed alles om onze zoon te houden. Het pakte het slim aan met die video van Romelu Lukaku. Als Jérémy even twijfelde om weg te gaan, nam dat de laatste twijfel weg", legt vader David uit in Het Nieuwsblad.

Lukaku als meestertroef dus. "Ja, dat was een idee van jeugddirecteur Jean Kindermans. Romelu zei dat het beter was om eerst door te breken in België en dan via de grote poort te vertrekken. Dat is nu het doel: eerst een titel of een Gouden Schoen. We hadden nog geen moment spijt dat hij in Brussel bleef.”