Terwijl Antwerp sportief hoge toppen scheert ziet Laszlo Bölöni nog één grote uitdaging voor de club

Op drie jaar tijd is Antwerp van een club uit eerste klasse B uitgegroeid tot een bekerfinalist en een ploeg die al voor het tweede jaar zal meestrijden in play-off 1. "Soms vraag ik me af hoe we nog beter kunnen doen", zei Bölöni, maar zelf noemde hij nog een grote uitdaging.

Antwerp heeft een sterke kern met veel ervaren jongens. Velen onder hen zijn bijna einde contract en of ze volgend jaar nog bij de club zitten is lang geen zekerheid. Defour, Mbokani, Mirallas, Hoedt of Arslanagic zijn daar enkele voorbeelden van.

Wat verder nog opvalt is dat er nauwelijks Antwerpse jeugdproducten minuten maken bij de hoofdmacht. Dat is ook Laszlo Bölöni niet ontgaan. "We hebben een basis nodig. Een academie waar we spelers uit kunnen halen. Maar op dat vlak is er nog veel werk. We staan nog ver van een ideale situatie. Kijk maar naar de moeilijkheden die ons tweede team heeft. Op dat vlak kunnen we nog veel vooruitgang boeken."