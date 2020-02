Cercle leeft! "Ik denk dat de beslissing pas op de laatste speeldag zal vallen"

Cercle Brugge wordt de volgende weken niet weggemoffeld in een hoekje van de krant. De Vereniging heeft de degradatiestrijd nieuw leven ingeblazen. De spelers lopen in ieder geval met vernieuwd vertrouwen rond.

Opgepast Oostende en Waasland-Beveren, Cercle komt eraan... “Vandaag was het er ' boenk' op”, aldus Stef Peeters na de zege tegen STVV. “We streden met z'n elven vanaf de eerste seconde en het verlies van Waasland-Beveren gaf ons natuurlijk nog extra motivatie."

"Het was Kylian Hazard die een halve minuut voor we het veld opstapten nog eens op zijn gsm keek en zei dat Club in minuut 95 de winning-goal had gemaakt. We zitten terug in de race, ongelooflijk. Nu wordt het knokken tot de laatste speeldag. Ik verwacht dat de beslissing dan pas zal vallen", zegt hij in HBvL.

Op de laatste speeldag is het Oostende-Cercle. Dennis van Wijk mag zijn tenen al uitkuisen voor het tactisch duel met Bernd Storck. “Onze coach had zijn tactiek slim aangepast aan die van STVV met de ruit op het middenveld. Hij liet ons in dezelfde veldbezetting spelen waardoor ze bij STVV geen antwoord vonden.”