Selim Amallah aast op revanche: "Het wordt oorlog tegen Antwerp"

Na het gelijkspel tegen Club Brugge onderstreepte Standard zijn vorm met een knappe 1-3 zege in Racing Genk. De Rouches domineerden de regerende landskampioen gedurende grote gedeeltes van de wedstrijd.

"We zitten in een goede flow na het gelijkspel tegen Club Brugge. We wilden deze match dan ook gewoon winnen, en dat hebben we gedaan. We gingen vol voor de aanval en iedereen heeft alles gegeven. De vele lichte overtredingen van ons? De coach verwacht dat van ons, dat maakt ook deel uit van het voetbal. Alles draait om details. Daarom is het belangrijk dat we maturiteit tonen", bekent Selim Amallah.

De Marokkaanse international speelde eens te meer een sterke wedstrijd en leverde een knappe assist voor het tweede doelpunt, gescoord door Duje Cop. "Ik doe mijn uiterste best voor de ploeg. Ik ben vooral blij voor Duje, want hij verdient dit doelpunt als geen ander."

Volgende week wacht alweer een topper met Antwerp. "Een moeilijke wedstrijd, en ons veld zal ons niet helpen. Het zal ongetwijfeld oorlog worden tegen Antwerp. De zure nederlaag tegen hen in de Beker heeft er stevig ingehakt. We zullen dus vol voor die drie punten gaan en dan zien we wel waar het schip strandt", besluit Amallah.