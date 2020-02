Hoe zou het zijn met... Mitch Apau

Mitch Apau is op dit moment in Slowakije aan de slag bij Slovan Bratislava. In het verleden speelde hij ook in de Belgische competitie, want de Nederlander was enkele seizoenen aan het werk bij Westerlo.

Apau begon zijn carrière in eigen land speelde bij verschillende jeugdploegen. Zo was hij aan het werk bij de jeugd van AZ Alkmaar, Zeeburgia en Ajax. In 2009 trok hij van de U19 van Ajax naar Veendam en daar zou hij zijn eerste wedstrijd bij de grote jongens spelen. Apau speelde vier seizoenen bij Veendam en dan ging hij als vrije speler naar RKC Waalwijk. Daar maakte de Nederlander een goede indruk en het leverde hem een transfer naar Westerlo op. Bij de Belgische club zou Apau drie seizoenen spelen (4 doelpunten en 4 assists in 91 wedstrijden). Na Westerlo ging hij naar het Sloveense NK Olimpija en sinds 2018 speelt hij in Slowakije bij Slovan Bratislava. Daar speelde hij dit seizoen al 14 wedstrijden en de rechstachter kon ook al één keer scoren.