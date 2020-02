Dit is hét moment voor Club en Gent om te stunten: "De Hollanders zouden 'asjemenou' zeggen"

Club Brugge en KAA Gent gaan deze en volgende donderdag op zoek naar Europese roem. Met respectievelijk Manchester United en AS Roma zien de affiches er dan wel mooi uit, maar beide tegenstanders zijn te pakken.

Een beter moment om Manchester United en AS Roma te treffen - qua naambekendheid behoren beide clubs nog tot de top van Europa - is er niet. “Er is nog nooit een beter moment geweest”, doet Marc Degryse er in Het Laatste Nieuws nog een schepje bovenop.

Manchester United en AS Roma hebben dan wel nog steeds de uitstraling, maar tussen de lijnen kennen ze problemen

“Het zou een straffe stunt zijn als Club Brugge én KAA Gent kunnen doorstoten”, verduidelijkt de voormalige Rode Duivel. “Manchester United en AS Roma hebben dan wel nog steeds de uitstraling, maar tussen de lijnen kennen ze problemen.”

“Manchester United moet vechten om in de Premier League voeling te houden met de top vier, terwijl ook voor AS Roma die vierde plaats nog het hoogst haalbare is. Meer zit er voor beiden tegenwoordig niet meer in.”

Ik hoor van onze topclubs dat we dicht tegen het niveau van de vijf grote competities aanleunen. Wel, dan is dit het moment om tot een statement te komen

En Degryse wil onze vertegenwoordigers extra motiveren. “Ik hoor van onze topclubs dat we dicht tegen het niveau van de vijf grote competities aanleunen. Wel, dan is dit het moment om tot een statement te komen.”

“We kunnen ons in de kijker spelen”, besluit Degryse. “Als je Manchester United en AS Roma kan uitschakelen scoor je ook punten met het oog op de BeNeLiga. De Hollanders zouden ‘asjemenou’ zeggen.”