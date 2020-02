Wat met de abonnementen van Anderlecht? Fans betaalden volle pot, maar krijgen misschien Lommel en Virton

Net als vorig seizoen luidt de vraag bij veel Anderlecht-fans wat er gaat gebeuren met de abonnementen als er geen play-off 1 gehaald wordt. De prijzen zijn immers berekend op play-off 1. De vraag is nu nog iets actueler, want de kans dat ze de top zes halen is heel klein geworden.

Veel supporters hebben de vraag al gesteld: gaat er compensatie komen? Uiteraard kan Anderlecht daar nu nog geen antwoord op geven, maar de kans dat er iets aan gedaan kan worden is klein. Een geldelijke compensatie is alvast niet aan de orde. Mogelijk worden er wel gestes gedaan richting abonnement voor volgend seizoen, maar Anderlecht laat ook weten dat het abonnement geldt voor "de play-offs" en niet gewoon voor "play-off 1". Uiteraard zijn wedstrijden tegen Lommel of Virton iets minder aantrekkelijk dan matchen tegen Club Brugge of Antwerp. Anderlecht is zich daarvan bewust, maar overweegt nog wat ze als tegemoetkoming kunnen doen indien ze play-off 1 missen. In ieder geval lijkt er wel heel wat volk af te haken voor play-off 2-wedstrijden.