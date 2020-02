Champions League-knockoutfase trekt zich op gang met topaffiches en Belgen

Twee topaffiches trappen de achtste finales op gang van de Champions League. Titelhouder Liverpool trekt met Origi in de selectie naar het Atletico van Carrasco terwijl Witsel en Hazard met Dortmund het PSG van Meunier ontvangt.

Atletico Madrid-Liverpool

Liverpool plaatste zich niet zonder slag of stoot als groepswinnaar voor de knockout-fase. In een groep met Racing Genk, Salzburg en Napoli kon het zich pas op de laatste speeldag van de groepsfase verzekeren van groepswinst. Liverpool-Belg Origi mocht in de Champions League enkel starten in de 2-1 overwinning tegen Racing Genk maar moest zich verder tevreden stellen met invalbeurten.

Bij tegenstander Atletico staat sinds kort ook een Belg tussen de lijnen. Yannick Carrasco verliet enkele jaren geleden Atletico voor een Chinees avontuur maar maakte in januari de omgekeerde beweging. De Madrilenen werden tweede in een groep met Juventus, Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou. De troepen van trainer Diego Simeone spelen een wisselvallig seizoen en staan op een 4e plaats in de Spaanse competitie.

Borussia Dortmund-PSG

Ook de andere wedstrijd op dinsdagavond belooft ook een kraker te worden. Bij Dortmund is Axel Witsel een vaste pion in de basis. Ze plaatsten zich voor de volgende ronde door tweede te eindigen na Barcelona. Bij Dortmund zal alle aandacht wellicht uitgaan naar youngster Haaland. De Noorse doelpuntenmachine scoorde al 8 keer in de Champions League toen hij nog bij Salzburg zat. De helft van die doelpunten waren tegen Racing Genk. Of Thorgan Hazard in de basis zal starten, is twijfelachtig. De jongere broer van Eden viel de laatste weken al meermaals naast de ploeg.

Bij PSG wordt Meunier waarschijnlijk in de basis gedropt. De laatste weken mocht de flankverdedger regelmatig starten bij de Parijzenaars. In de groepsfase haalde PSG het voor Real Madrid, Club Brugge en Galatasaray. Brugge kon bijna nog een punt wegkapen in Parijs, maar Diagne miste toen een strafschop. Ze zullen alleszins niet bang zijn van Haaland, met Neymar en vooral Mbappe hebben ze hun eigen goudhaantjes rondlopen.