AA Gent vol vertrouwen tegen AS Roma: "We geloven dat alles mogelijk is, anders bleven we beter thuis"

Al heel vroeg in het seizoen begon AA Gent aan de kwalificaties van de Europa League. Dat ze half februari hun opwachting mogen maken tegen AS Roma, is dan ook puik werk. Hoewel AS Roma een grote naam is in het Europese voetbal, heeft Jess Thorup hoop en geloof in een goede afloop.

Het was een ontspannen Jess Thorup die woensdagavond de pers te woord stond, daags voor de confrontatie met AS Roma. "Als je naar hun spelers kijkt: dat zijn topspelers in Europa. Roma staat ook in de top 20 van ploegen die het meeste geld uitgeven. Maar betekent dat dat wij kansloos zijn? Neen! We geloven dat alles mogelijk is, anders waren we beter thuis gebleven", sprak Thorup klare taal.

Kiest AA Gent, dat al het ganse seizoen geroemd wordt om zijn attractieve en aanvallende spel, donderdagavond voor een meer defensieve tactiek? "Onze mindset is en blijft aanvallend. Dat is onze grootste kwaliteit, dus dat moeten we niet wijzigen. Maar let op: we zullen morgen de bal wellicht iets vaker niet hebben, wat wil zeggen dat we onze defensieve taken goed moeten verrichten."

"We hebben het de voorbije wedstrijden goed gedaan, waardoor er vertrouwen is. Onze recente vorm geeft hoop om hier iets neer te zetten", besluit de Deen.