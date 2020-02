🎥 Kevin De Bruyne-show leidt City naar eenvoudige zege tegen West Ham

Kevin De Bruyne was woensdag eens te meer de grote man bij Manchester City. De Bruyne strooide met passes alsof het een lieve lust was. City haalde het onder impuls van onze landgenoot eenvoudig tegen een onmondig West Ham. Het verschil tussen de ploegen was veel groter dan de 2-0 doet vermoeden.

Vanaf minuut een greep City West Ham bij de keel. Gabriel Jesus liet in het openingskwartier twee opgelegde mogelijkheden liggen. West Ham bakte er in offensief opzicht niets van. Het was wachten op de voorsprong voor de Citizens, die er vlak voor het halfuur kwam.

Niet toevallig viel het doelpunt na een pass van Kevin De Bruyne, die omnipresent was. Hij schilderde een hoekschop naar de eerste paal. Rodri kopte hem knap in de verste hoek, al zat Laporte er ook nog bij.

Ook na de pauze ging Manchester City voort op zijn elan. Iets voorbij het uur was het KDB himself die de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Hij trapte de bal hard in de korte hoek, al ging Fabianski niet vrijuit. Alweer het achtste doelpunt voor De Bruyne, die tien minuten voor tijd onder luid applaus het veld verliet.