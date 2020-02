Brugse sterkhouder moet Rode Duivels uit het hoofd zetten: "Als ik er te veel over nadenk, ga ik mijn hoofd tegen de muur slaan"

Clinton Mata heeft zich in het laatste anderhalf seizoen ontwikkeld tot niet alleen de beste flankverdediger van de Jupiler Pro League, maar ook een back van internationaal niveau. Al zal de Angolees het helaas nooit kunnen tonen bij onze nationale ploeg.

Mata kan immers niet meer uitkomen voor de Rode Duivels omdat hij al enkele officiële interlands voor Angola heeft gespeeld. "Het is jammer, ja, dat ik niet meer voor de Rode Duivels kan uitkomen", geeft de 27-jarige verdediger toe in Het Laatste Nieuws.

Polyvalentie troef

Vooral omdat hij perfect zowel in een driemansverdediging als op de rechterflank kon fungeren in het systeem van bondscoach Martinez: Het is één van de grootste ploegen in Europa en in het systeem van Martínez had ik een meerwaarde kunnen betekenen."

"Als ik er te veel over nadenk, ga ik mijn hoofd hier tegen de muur slaan. Je bent een internationale ster, hé, als Rode Duivel - op je cv weegt dat door. Het is ook altijd een kinderdroom geweest om een EK en WK te spelen. Maar ik heb geen spijt van mijn keuze. Simpelweg omdat er destijds niet te kiezen viel."