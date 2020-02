De enige die Doku dit seizoen leek te kunnen bijbenen: "Mijn snelheid is mijn grootste wapen"

KV Mechelen speelde een mature wedstrijd vorig weekend tegen KV Mechelen. Ook de verdediging was op de afspraak. Zo werd het paarsgewitte gevaar vanop de flanken aan banden gelegd.

Jeremy Doku was de voorbije weken de kwelduivel van menig flankverdediger. Zowel Antonov (Moeskroen) als Castro-Montes (Gent) zagen sterretjes tegen het zeventienjarige toptalent van Anderlecht.

Rasspurter

Tegen Issa Kabore daarentegen maakte Doku bijzonder weinig klaar, de jonge Belg moest zelfs naar de kant na twee gele kaarten. Niet toevallig, volgens Kabore zelf: "Mijn snelheid is mijn grootste wapen", zegt de rechtsback aan Gazet Van Antwerpen.

"Op een of andere manier wist ik dat Doku ging tackelen. We speelden voordien al twee keer tegen elkaar bij de beloften. Hij kwam te laat. Een tweede gele kaart was de terechte beslissing."

Knaldebuut

De 18-jarige man uit Burkina Faso gaf zijn visitekaartje af bij zijn tweede basisplaats: "Wel, ik was niet verbaasd dat de coach me plots in de ploeg zette. Ik voelde een maand geleden op stage al dat mijn eerste minuten eraan zaten te komen."

"Maar tussen starten en invallen is er natuurlijk nog een verschil. In Charleroi speelde de stress me behoorlijk parten. Tegen Anderlecht kon ik mijn emoties al veel beter controleren, al was de tweede helft wel chaud, met het gejuich van die diehardfans vlak naast mij."