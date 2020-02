Interview 1B-specialist over de ontknoping in de tweede periode: "Eigenlijk dacht ik dat OHL er ging doorlopen"

Westerlo, Virton, Beerschot of toch nog OHL? Wie pakt die tweede periode in 1B? Het is voor zowat iedereen koffiedik kijken. 1B-specialist Jos Willems deed voor ons een poging.

Als we het hem in januari gevraagd hadden, zou Willems het wel geweten hebben. "Ik was ervan overtuigd dat OH Leuven een voorsprong had gepakt tijdens de wintermercato. Die hebben nog drie heel goeie spelers voor de reeks binnengehaald. Maar Beerschot heeft aangenaam verrast in de onderlinge partij", aldus Willems. Beerschot is voor hem de voornaamste kandidaat. "Ze zijn wisselvallig ja, maar ze kunnen er wel staan op de grote momenten. Al zijn ze de voorbije jaren net te kort gekomen en ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Ze hebben wel een goeie kans op de finale met die drie punten die ze - volgens mij - echt wel gaan bijkrijgen na het forfait van Lokeren." Westerlo aast op die promotie, vergis je niet Dan blijven er Westerlo en Virton over. "De onderlinge confrontatie van zaterdag gaat veel duidelijk maken. Zaterdag gaat er al heel wat klaarheid zijn. Beerschot heeft het voordeel dat ze erna spelen en weten waar ze aan toe zijn." "Maar Westerlo charmeert wel. Ze hebben in elke linie wel spelers die het verschil kunnen maken. En als Brüls zijn dagje heeft zorgt hij voor een enorm surplus. Ik denk ook wel dat de Kemphanen er stiekem op hopen, net als hun Turkse eigenaars. Zonder het al te veel van de daken te schreeuwen. Ze zijn daar met vanalles bezig om de club te professionaliseren en te moderniseren. Dat doe je niet zomaar."