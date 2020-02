Mats Rits is duidelijk: "Jammer dat we zo'n tegendoelpunt weggeven"

Het is Club Brugge niet gelukt om Manchester United te verslaan. Het werd 1-1 na een sterke prestatie van de thuisploeg. Ze hadden namelijk meer kansen dan de Engelse topclub. Rits gaf meer uitleg na de wedstrijd.

Club Brugge speelde goed tegen Manchester United. Er zat zelfs meer in dan een gelijkspel. "We speelden goed en we hielden ons aan onze tactiek. Het is gewoon jammer dat we zo'n tegendoelpunt weggeven" zei Mats Rits achteraf. "We hadden verschillende kansen, maar het was niet genoeg. We moesten beter afwerken om hier te winnen vanavond. Maar we hebben laten zien dat we Manchester United kunnen evenaren," zei de middenvelder.

Mats Rits gaf ook al meer uitleg over de terugwedstrijd op Old Trafford. "We moeten ons eerst concentreren op de wedstrijd tegen Charleroi. Daarna gaan we ons donderdag 100 procent geven en kijken we of we ons kunnen kwalificeren voor de volgende ronde."