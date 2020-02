OFFICIEEL: Charleroi neemt afscheid van clubmonument

Sporting Charleroi is bezig aan een ijzersterk seizoen. Een van de cruciale factoren in dat succes is de sterk acterende verdediging met sluitstuk Nicolas Penneteau. Parfait Mandanda zag het met lede ogen aan, maar heeft nu een oplossing gevonden voor zijn gebrek aan speeltijd.

De 30-jarige goalie wordt tot eind november uitgeleend aan Hartford, een club uit de Amerikaanse MLS. Dat melden de Zebra's op hun officiële webstek. Mandanda was bezig aan zijn negende(!) seizoen op Mambourg. Sinds de komst van Nicolas Penneteau was de Congolees gedrageerd tot vaste bankzitter. ⚽️Parfait Mandanda part à Hartford Athletic !

