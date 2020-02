De zorgen van Vercauteren zijn nu wel heel groot geworden: "We waren met twaalf veldspelers"

Zoals we u deze week al lieten weten: er is een probleem met Dejan Joveljic. De Serviër heeft zijn enkel verstuikt in de match tegen KV Mechelen en is heel twijfelachtig voor zondag. Zonder spits dan maar? "We hebben niemand meer rondlopen bij de beloften!"

Frank Vercauteren maakt er ondertussen al grapjes over. 't Is beter dan wenen. "Ja, we moesten er deze week mee lachen. Er zijn intussen meer afwezigen dan aanwezigen. We hadden twaalf veldspelers en er waren zeventien geblesseerden. Nee, zo'n situatie heb ik nog nooit meegemaakt. Normaal heb je wekelijks twee-drie afwezigen. Ik zou al blij zijn als het er maar tien zijn."

Derrick Luckassen is ook vier tot zes weken buiten strijd. Vlap sukkelde deze week met zijn teen, maar trainde vandaag wel mee. Kompany is niet helemaal fit en deed slechts stukken van de training mee. Cobbaut hoopt men morgen te recuperen, want die heeft last aan de heup... Wel goed nieuws: Chadli en Verschaeren deden de hele training mee.

Bij de beloften gaan zien? We hebben daar alles al weggehaald

"We zullen zien of we met Chadli een risico nemen", aldus Vercauteren. "Voor Verschaeren is het misschien nog iets te vroeg, want hij moet er ook klaar voor zijn. Mentaal is hij nog niet op matchniveau. Hij durft nog niet alles."

Door de mogelijke afwezigheid van Joveljic en de wel heel lang aanslepende blessure van Roofe zal Vercauteren diep in zijn optiepot moeten gaan grabbelen. "Wie ik daar nog kan zetten? Tja, Amuzu, Pjaca of Bakkali zeker? Of we niks bij de beloften rondlopen hebben? We hebben daar alles al weggehaald!"