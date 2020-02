Verstoppen Anderlecht-jongeren zich achter Kompany? "Ik ben zeker dat Vincent zijn aanwezigheid een meerwaarde is. En geen kleintje"

Deze week werd er geschreven dat sommige jongens bij aanwezigheid van Vincent Kompany minder verantwoordelijkheid opnemen. Dat ze zich verstoppen. Frank Vercautern vindt dat maar onzin.

Eerst en vooral vindt Vercauteren het onzin dat buitenstaanders zich uitlaten over de interne keuken van Anderlecht. "Dat ze maar zeggen. Maar hoe kan je nu commentaar geven op iets wat je niet weet? Ze zijn toch niet aanwezig bij besprekingen en trainingen? Dan geef je enkel een mening vanop afstand."

Vercauteren ziet ook geen probleem. Al is er wel een verschil in puntentotaal als Kompany er bij is en waneer hij er niet bij is. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Iedereen moet leiderschap tonen. Dat heeft niets te maken met de présence van de ene of de andere. Ze moeten dat leren. Ik ben zeker dat de aanwezigheid van Kompany een meerwaarde is. En geen kleintje. Dat is geen punt waar ik mee bezig ben."