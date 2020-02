Analist looft Club Brugge om keuze De Cuyper: "Een mooi statement van Club"

Maxim De Cuyper was het nieuwe witte konijn dat Philippe Clement donderdag uit zijn hoge hoed toverde voor de clash met Manchester United. De 19-jarige speelde tot gisteren nog geen minuut in de Brugse hoofdmacht, maar mocht in een van de belangrijkste wedstrijden zijn debuut maken.

Wat zal de youngster zich de laatste dagen in de ogen gewreven hebben wanneer bleek dat hij echt aan de aftrap zou verschijnen tegen Manchester United. Dat Philippe Clement dit aandurft, liet hij eerder dit seizoen al zien. Toen kreeg de nobele onbekende Charles De Ketelaere een basisplaats tegen PSG, nadat hij enkel tegen godbetert Francs Borains minuten maakte in het eerste elftal.

"Wat een mooi statement van Club Brugge door in zo'n wedstrijd voor een jonge gast te kiezen. Als een speler daar klaar voor is, waarom ook niet!? Zo'n jongen draait gewoon mee in de ploeg, hoor. Op voorwaarde dat het er niet te veel zijn, natuurlijk", vertelt analist Mo Messoudi aan Voetbalkrant.com.

"Het contrast met AA Gent is groot: zij kozen in Rome met Lustig voor extra ervaring en dat heeft niet goed uitgepakt. Daarom: ik vind het enorm slim wat Clement en Club hier gedaan hebben. Door De Cuyper in zo'n belangrijke wedstrijd in de basis te droppen, geef je hem enorm veel vertrouwen. Hij wordt onmiddellijk volwaardig lid van de kern. Bovendien is het ook commercieel gezien interessant, want de marktwaarde van die jongen zal wel fors de hoogte in aan na een match als gisteren."