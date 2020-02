Bölöni neemt zijn enfant terrible in bescherming: "Dat hij 'normaal' moet doen? Wat is 'normaal'?"

Zaterdagavond staat er met Antwerp tegen Standard een topper op het programma. Die krijgt nu nog wat extra pigment door de relletjes die zich in de heenwedstrijd afspeelden tussen de twee fysiek potige spelende teams.

Het was (niet verrassend) Didier Lamkel Zé die de vuur in het lont stak in de heenwedstrijd op Sclesslin. De Kameroener ging het thuispubliek gaan uitdagen waardoor de poppetjes aan het dansen gingen.

Aan de vooravond van de confrontatie neemt Antwerp-coach Bölöni zijn pupil in bescherming: "Misschien is Didier wel verplicht zich zo te gedragen", zegt de Roemeense T1 in Het Laatste Nieuws.

Opgejaagd wild

"Want vanaf hij iéts doet, zelfs al is het maar iets onbeduidend klein, jaagt de tegenstander, de scheidsrechter, het publiek hem op. Zelfs wij doen dat. Iedereen jaagt hem op. En da’s ook niet goed. Stel, ik maak een fout. Dan fluit de scheidsrechter op een normale manier een fout. Maar stel, Didier maakt een fout. (zwaait met de armen) Dan is het een spektakel langs alle kanten! Waarom?”

“En ja, natuurlijk heeft hij het zelf gecreëerd. Maar je moet neutraal blijven. Het is niet omdat je ooit eens een fout gemaakt hebt, én daarvoor gestraft bent, dat je erop moet blijven terugkomen, toch? Zijn gedrag zal wel veranderen, maar dat gebeurt niet in een vingerknip. Dat hij ‘normaal’ moet doen? Wat is ‘normaal’? Ik weet niet meer wat ‘normaal doen’ in zijn geval betekent.”