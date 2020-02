De Cuyper tekende woensdag al een nieuw contract bij Club Brugge

Maxim De Cuyper debuteerde donderdag voor Club Brugge tegen Manchester United. Een dag eerder had hij zijn contract al verlengd.

Club Brugge liet vrijdag weten dat de linkspoot woensdag zijn contract al had verlengd tot 2023. De negentienjarige toonde zich in een eerste reactie op de clubsite erg tevreden met de nieuwe overeenkomst.

"Uiteraard ben ik zeer gelukkig met deze contractverlenging. Toen ik bij Club kwam in de U9 was het al mijn droom om door te stoten tot het eerste elftal. Dat dit nu lukt bij deze ambitieuze Club is een beloning voor het harde werk en een motivatie voor de toekomst!”