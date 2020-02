Preud'homme: "Wil niet in rol van underdog kruipen, maar Antwerp brengt ons wel vaker in de problemen"

Zaterdagavond staat de topper tussen Standard en Antwerp op het programma. Michel Preud'homme blikte vrijdag vooruit naar de wedstrijd.

De overwinning tegen Racing Genk was alvast een boost voor het Luikse vertrouwen. “Het is altijd leuker werken na een overwinning”, vertelde Preud’homme. “Als we zaterdag winnen is het ticket voor play-off 1 binnen. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk duidelijkheid, maar we hoeven ons niet op het klassement te focussen.”

“We willen niet in de rol van underdog kruipen, maar beseffen dat Antwerp een ploeg is die ons geregeld in de problemen brengt. We zullen net als tegen Racing Genk erg goed voor de dag moeten komen.”

In de halve finale van de beker kwam Antwerp met 1-3 winnen op Sclessin, maar dar wou Preud’homme niet te veel conclusies uit trekken. “Toen ontbraken we heel wat jongens:

Oulare, Emond en Limbombe waren geblesseerd, Laifis ziek, Carcela geblesseerd, …we konden die wedstrijd eigenlijk niet winnen. Maar nu willen we de positieve lijn doortrekken en de strijd aangaan met Antwerp.”