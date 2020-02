Geloof in redding neemt toe bij Cercle Brugge en dat zet een volksverhuis van 2.000 fans in gang

Twee weken geleden gaf niemand Cercle Brugge nog een kans in de degradatiestrijd. Na een zes op zes staat de Vereniging nog steeds laatste, maar wel al terug 'onder de mensen'.

Het geloof in het behoud is na de zeges tegen KV Mechelen en Sint-Truiden alleen maar toegenomen. Ook omdat rechtstreekse concurrenten Waasland-Beveren en KV Oostende er niet in slaagden om te winnen. Dat stijgende geloof vertaalt zich in het aantal supporters dat straks de verplaatsing naar Moeskroen zal maken.

Net zoals tegen Eupen en STVV bood het bestuur de tickets voor het bezoekersvak gratis aan. De 1.250 tickets gingen snel de deur uit, waarop er beslist werd een wachtlijst in te voeren voor de fans die geduld hadden. De fans die geen geduld hadden kochten gewoon een ticket voor de hoofdtribune in Moeskroen.

In totaal zullen er zo'n 2.000 supporters van Cercle Brugge op le Canonnier zijn weet Het Nieuwsblad.