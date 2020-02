Preud'homme heeft zijn doel bereikt: "Ik kan er niet tegen als een speler niet alles uit zijn potentieel haalt"

Er lijkt een nieuwe Mehdi Carcela opgestaan te zijn. Michel Preud'homme heeft er het nodige werk aan gehad, maar de aanvaller lijkt nu wel zijn volle potentieel te benutten.

De wedstrijd tegen Genk was daar een goed voorbeeld van. Begin dit seizoen leek het er nog op dat Preud'homme Carcela zou laten vertrekken, maar intussen is hij toch weten tot hem doorgedrongen. Carcela neemt de leidersrol op die MPH graag van hem ziet.

“Lang heb ik gedacht dat ik Mehdi niet meer kon verbeteren. Ook al ben ik altijd een bewonderaar van Mehdi geweest. Ik wou hem indertijd naar Club Brugge halen. Maar ik kan er niet tegen als een speler niet alles uit zijn potentieel haalt. Dus was ik hard voor hem. Hij heeft vaak op de bank gezeten, maar vandaag is hij sterker dan ooit. Hij gebruikt al zijn mogelijkheden", aldus Preud'homme in HBvL.