Voorzitter Waasland-Beveren gelooft in een goede afloop én hoopt op een oplossing voor de buren uit Lokeren

De twee grootste voetbalclubs uit het Waasland beleven niet hun beste tijden. Waasland-Beveren vecht al heel het seizoen tegen de degradatie en de buren uit Lokeren lopen zelf het risico om voor de tweede keer in twee seizoenen tijd te degraderen.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, liet zich bij Sporza uit over de sportieve situatie van zijn club. Op twee speeldagen tijd zag de club een voorsprong van negen punten op hekkensluiter Cercle Brugge slinken tot zes punten.

"We geloven in een goede afloop", aldus Huyck. "Er zijn nog vier matchen om punten te pakken en we hebben alles in eigen handen. Vorige week hebben we goed gepresteerd en daar trekken we ons aan op (W-B verloor pas in de 95e minuut tegen Club Brugge, nvdr.). We geloven in de potentie van onze groep en we hebben een goed gevoel bij de komende weken."

Op financieel vlak was de club een van de weinige die geen rode cijfers liet optekenen. "Op financieel en organisatorisch vlak is deze club stabiel." Iets wat over de buren uit Lokeren niet gezegd kan worden. "We hebben altijd een goede band gehad met Lokeren en we hopen dat ze een oplossing vinden", besloot hij.