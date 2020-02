Zulte Waregem zag overbodige speler plots terugkomen, oplossing komt (normaal gezien) uit het hoge noorden

Zulte Waregem heeft zelfs na het sluiten van de transfermarkt in België nog enkele interessante zaakjes gedaan. En het gaat er nu nog eentje doen noodgedwongen.

Zulte Waregem moet namelijk nog een oplossing vinden voor Urho Nissilä. De 23-jarige Finse middenvelder werd dit seizoen door Essevee uitgeleend aan MVV Maastricht, maar kon ook daar geen potten breken. Hij speelde er uiteindelijk 281 minuten in 9 wedstrijden.

De Nederlanders ontbonden dan ook zijn contract, waardoor Nissilä in principe terugkeert naar de Gaverbeek. Bij Essevee was hij goed voor 1 doelpunt in 161 speelminuten in het seizoen 2018-2019.

Terug naar Finland?

Aan de Gaverbeek moet hij ook niet meer op speelkansen rekenen en dus gaat het team op zoek naar een oplossing. Meer dan waarschijnlijk ligt die in Finland.

KuPS - het team waar Zulte Waregem de middenvelder in 2018 ging halen - zou hem wel opnieuw willen verwelkomen.