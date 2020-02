Thorup getuige van dominant Cercle, dat Buffalo's met groot zelfvertrouwen opwacht: "Ik denk dat Gent wel weet dat ze voor een moeilijke verplaatsing staan"

Zaterdagavond verscheen er opeens een bekend gezicht in de tribunes van Le Canonnier. Jess Thorup kwam Cercle Brugge scouten, de ploeg die hij volgende week confronteert. En hij leek onder de indruk...

De Gentse trainer vertrok na de 50ste minuut en zag dus de explosie van vreugde niet meer bij de goal van Dylan De Belder in de 75ste minuut. Maar hij had duidelijk genoeg gezien: Cercle domineerde Moeskroen helemaal en de ambiance die er uit het uitvak kwam zette de toon.

"We hebben van niemand schrik", zei Dylan De Belder. "We hebben al kunnen zien dat we er tegen de grote ploegen staan. Ik denk aan onze matchen tegen Anderlecht en Antwerp. We weten ook dat Gent en Brugge een drukke kalender hebben. Ik denk dat Gent wel weet dat ze voor een moeilijke verplaatsing staan volgende week. We kunnen nog grote dingen doen."