Imke Courtois zag Club Brugge-aanwinst zijn duivels nog niet ontbinden: "Hij zou eigenlijk beter moeten zijn en dat zagen we nog niet"

Club Brugge zocht en vond in de wintermercato een diepe targetspits. De verwachtingen waren torenhoog, maar vooralsnog kan Krmencik zich niet opwerpen als basisspeler onder Philippe Clement.

Na vier wedstrijden bij blauw-zwart blijft het kanon van de stevige Tjechische bonk voorlopig nog zwijgen. Nochtans was hij bij Viktoria Pilzen in zijn thuisland goed voor een gemiddelde van één doelpunt per twee wedstrijden.

Type Depoitre

Imke Courtois ziet dat de 26-jarige spits nog wat tijd nodig heeft: “Ik zei eerder al dat hij mij ook nog niet heeft weggeblazen", zegt de voormalige Red Flame in De Zondag.

“Ze wilden een type Depoitre maar dan zou hij eigenlijk beter moeten zijn en dat zagen we nog niet. Anderzijds was het wel logisch dat Clement koos voor snelheid voorin."

"Hij wilde de ruimtes benutten die Man U inderdaad liet. Kremncik is nu eenmaal een heel ander type speler. Maar het is echt nog te vroeg om hem nu al af te schrijven", besluit de analiste.