Preud'homme haalt loftrompet boven: "Oulare is een topspits, zoals Lukaku, Martinez kwam hier al speciaal voor hem"

Sinan Bolat zag de bal met moeite passeren. Obbi Oulare had kruit in de benen zaterdagavond tegen Antwerp. Zijn doelpunt noopte Michel Preud'homme ertoe de loftrompet boven te halen.

Preud'homme startte vorige week nog met Cop, maar deze Oulare - zoals hij in de eerste helft ballen bijhield - is normaal gezien altijd zijn nummer 1. "De mentaliteit zit goed", bevestigde MPH. "Hij geeft alles en weet eindelijk ook wat hij moet doen. Het is een goeie jongen."

Preud'homme is fan van Oulare en weet dat hij nog beter kan. "Als hij fit is, zal ook Roberto Martinez hem wel in het oog houden. Hij is hier al voor hem geweest. Ik vind het een topspits als hij fit is, zoals Romelu Lukaku. We hebben hard met hem gewerkt en hopen dat hij nu gezond blijft. Als hij altijd fit is, kunnen we hem niet houden in België."