Oularé had een antwoord van 129 km/u klaar voor Antwerp: "In de Beker vond ik het een gebrek aan respect"

Obbi Oularé kroonde zich zaterdagavond tot matchwinnaar tijdens de topper tussen Standard en Antwerp. De door blessures geplaagde aanvaller scoorde pas zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen, maar wat voor een!? Een schicht die tegen 129 km/u tegen de touwen vloog.

Voor Obbi Oularé was het leuk om nog eens op het scoreblad te staan. Zijn vorige goal dateert van de 2-0 zege tegen Waasland-Beveren, toen hij in de slotfase de 2-0 maakte. Dan was de goal tegen Antwerp belangrijker. "Ik ben een gelukkig man, net zoals al onze fans vandaag", lachte de boomlange spits zaterdag.

"Nu zijn we zeker van play-off 1, we hebben een clean sheet te pakken en we hebben gewonnen", ging de enige doelpuntenmaker van de partij verder. "Een lekkere trap! Ik zag hem goed vertrekken. Ik ben meteen naar Mbaye Leye gelopen, want hij heeft op me ingepraat nadat ik ondanks mijn goede prestaties maar niet tot scoren kwam. Deze kwam er dankzij hem!"

Revanche voor Croky Cup

Zijn goal was ook een antwoord op de bekeruitschakeling die Antwerp Standard twee maanden geleden toediende. "Ik stond toen niet op het veld, maar ik vond wel dat er toen een gebrek aan respect naar ons, onze supporters en de club toe was. Vandaag zijn we geconcentreerd gebleven en hebben we hen op het veld van antwoord gediend. We hebben het ware DNA van de club getoond", besloot de spits van de Rouches.